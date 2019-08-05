Вилли Токарев: В Кыргызстане хотел бы бывать вновь и вновь

В Москве скончался известный автор-исполнитель Вилли Токарев. Он не раз бывал и в Кыргызстане. И с ним у него связана одна романтическая история, которой он в свое время, находясь в России, поделился в телефонном разговоре с редакцией VB.KG. Эта беседа состоялась при содействии посольства КР в РФ.

По воспоминаниям Вилли Токарева (настоящее имя Вилен), первый раз он побывал в Бишкек во второй половине шестидесятых годов прошлого столетия, в бытность студентом музыкального училища при Ленинградской консерватории.

"Город Бишкек тогда назывался Фрунзе. Я впервые приехал с концертом как музыкант от Ленконцерта. Уже тогда ваша республика поразила меня красотой природы и радушием жителей. Но была еще одна причина, которая сделала Киргизию для меня особо дорогой и памятной", - рассказал Токарев.

"Из Фрунзе мы затем прилетели на маленьком самолете в населенный пункт, расположенный где–то в горах Тянь–Шаня, на границе с Китаем, - продолжил певец. - Там у меня должен был состояться первый концерт. В самолете рядом со мной сидела девушка, кыргызка по национальности, изумительной красоты, остроумная, очень доброжелательная. Она прекрасно говорила по–русски. Мы разговорились, в ее лице я и познакомился с Киргизией. Моя знакомая водила меня на базар, я там с удовольствием пробовал ашлям–фу, другие блюда, очень вкусные, фрукты, овощи. Я был очарован ею. И, знаете, наши чувства были взаимными, мы очень понравились друг другу. А когда я вернулся домой, между нами завязалась бурная переписка, которая длилась около года. Я писал и присылал стихи, посылал подарки. И в конце концов получил письмо от ее мамы. Она призналась, что читала все мои послания. Сообщила, что ее дочь, которой нужно оканчивать школу, совсем потеряла голову, и попросила оставить ее в покое".

"Я был очень расстроен, - признался Вилли Иванович. - Но сдержал слово, данное ее маме. И уже не искал ее дочь в дальнейшем, во время моих последующих поездок в Кыргызстан. Но эту девушку никогда не забуду. Она и сейчас стоит перед моими глазами. Мы искренне любили друг друга. Это были романтические отношения, как всегда бывает в юношеские годы, чистая любовь с первого взгляда. Мне попалась на глаза статья в журнале "Огонек", где рассказывалось о том, как Иоганн Штраус, когда приезжал в Россию, влюбился в молодую аристократку Ольгу (Ольга Смирнитская - одна из первых русских женщин–композиторов, писала музыку на стихи Лермонтова, Пушкина, Фета – VB.KG ). Она тоже полюбила его, но в силу обстоятельств им в дальнейшем пришлось расстаться, он очень страдал. И я ставил себя на место Штрауса, глубоко переживая наше расставание".

Делясь впечатлениями о посещениях Кыргызстана, Токарев заявил: "Все встречи с республикой были незабываемые! Помню, ездили на Иссык–Куль, это озеро меня потрясло своим величием, красотой. Нам там даже рыбу поймали, сделали уху, очень вкусную. Мы были счастливы, искренне тронуты оказанным вниманием. А когда возвращались, любовался горами, на которых растут гигантские сосны. Я был восхищен, ничего подобного не видел раньше. И когда спустя много лет был в Калифорнии, видел огромные секвойи, сразу вспомнил Кыргызстан. В этих горах мне дали напиться чистейшей, вкуснейшей воды, я ничего подобного раньше не пробовал. У меня были концерты в столице республики, в других ее городах. И сколько бы ни бывал здесь, всегда чувствовал самое доброе отношение к себе, настолько все было человечно, радушно. Очень добрый, гостеприимный народ! Я проникся любовью к этой стране, к ее жителям. В каждый очередной приезд все больше узнавал о Кыргызстане, о его истории, культуре, традициях, о Манасе, национальных героях. Все свои чувства постарался отразить в песне, которую и дарю теперь кыргызстанцам".

Она появилась, по словам Вилли Токарева, после очередного приезда в Кыргызстан: "Тогда я вновь, как и прежде, был очарован Бишкеком, отношением его жителей, здесь такая хорошая аура, какую далеко не везде ощущаешь. Вот когда в Иерусалим приезжаешь, там в некоторых местах похожее чувство испытываешь. Не могу передать его словами, но это так приятно, уютно. И я решил сочинить эту песню, в которой хотел выразить всю мою любовь к этой стране. Я всегда рад приезду сюда, Кыргызстан одна из тех немногих стран, в которой хотел бы бывать вновь и вновь - не только по работе, но и просто так".

Песня, о которой говорил Вилли Иванович, была записана на его студии в Нью–Йорке и ранее нигде не транслировалась, не выходила на диске: "И вот недавно, вспомнив в очередной раз про Кыргызстан, я решил послать эту песню в посольство Кыргызстана в Москве и попросил сделать это моего секретаря. В посольстве сразу откликнулись, мне в ответ написали очень теплое письмо. Я был так обрадован, что там обратили внимание на мою песню, для меня это был праздник! И я буду хранить это письмо, потому что оно награда за мой труд".

Песня "Кыргызстан"

Стихи и музыка

Вилли Токарева.

У подножья седого Тянь–Шаня

Размечтался мой город Бишкек,

Он своей необычностью манит,

В нем привольно живет человек.

На земле очень разные страны,

На земле много сказочных стран,

Но прекраснее всех, как ни странно,

Для меня мой родной Кыргызстан.

Припев:

Кыргызстан, Кыргызстан,

Кыргызстан -

Горы и долины.

Кыргызстан, Кыргызстан,

Кыргызстан -

Реки и поля.

Кыргызстан, Кыргызстан,

Кыргызстан -

Добрые былины.

Кыргызстан, Кыргызстан,

Кыргызстан -Щедрая земля.

Я в машине помчусь по Бишкеку,

И сжимая от радости руль,

Я поеду смотреть чудо века -

Несравнимый ни с чем Иссык–Куль.

Я напьюсь родниковой водицы

И на снежную гору взберусь,

Я оттуда увижу столицу,

Я увижу далекую Русь.

Припев:

Кто хоть раз побывает в Бишкеке,

Кто хоть раз будет гостем у нас,

Он как будто окажется в Мекке,

И хранить его будет Манас.

Все возможно в моем Кыргызстане,

По Тянь–Шаню я в небо взлечу,

Там звезду золотую достану,

Подарить ее людям хочу.

Припев.

Вилли Токарев - популярный исполнитель и аранжировщик, автор текстов и музыки к ним, родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышов Краснодарского края. В 1941 году семья переехала в дагестанский город Каспийск, а несколько лет спустя Вилли вышел в первое морское плавание котельным машинистом.

Служил в войсках связи, а после армии переехал в Ленинград. Здесь получил музыкальное образование, окончив музучилище при Ленинградской государственной консерватории по классу контрабаса. И уверенно вошел в элиту русской песенной эстрады - не только как яркий джазовый контрабасист, отличный аккомпаниатор и интерпретатор легкой музыки, но и как автор песен, которые быстро стали популярными.

В 1974–м Вилли Токарев переехал в США, где прошел нелегкий путь от разнорабочего, почтальона и таксиста до кумира русскоязычной эстрады. Впервые он прилетел в СССР в 1989 году и дал 70 концертов в разных городах страны. Прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон.

В 90-е Вилли Токарев вернулся в Россию, жил в Москве. Здесь находится и его студия. В США и России певец выпустил более 20 дисков. Несмотря на преклонный возраст, вел активный образ жизни и продолжал выступать. Однако, в мае после обследования в больнице был госпитализирован. Последний месяц находился в одной из московских клиник. Скончался 4 августа на 85-м году от тяжелой болезни.