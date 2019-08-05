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В КР создадут правительственные группы реагирования на компьютерные угрозы

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев утвердил стратегию кибербезопасности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы и План мероприятий по ее реализации. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Целью постановления является формирование национальной стратегии кибербезопасности для обеспечения уровня безопасности граждан, бизнеса и государства, позволяющего защитить их жизненно важные интересы в киберпространстве и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Кыргызстана, включая цифровую трансформацию национальной экономики.

В соответствии с решением Совета безопасности правительством разработана Стратегия кибербезопасности, определяющая подходы и видение по реализации следующих вопросов:

- создание четко разграниченных между собой организационных структур, таких, как группы реагирования на компьютерные инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, центры мониторинга и реагирования на киберугрозы;

- формирование правовой и методической основы для противодействия компьютерным преступлениям;

- формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты;

- формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики, кибербезопасности государственных структур и организаций негосударственного сектора;

- техническая стандартизация и международное сотрудничество в области обеспечения кибербезопасности;

- наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/380461
Теги:
Интернет, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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