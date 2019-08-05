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Врачи обследовали детей с сыпью якобы от разработки рудника Солтон-Сары

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- Оксана Гут
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Дети, которые якобы получили ожоги химикатами при взрывных работах китайской компанией на месторождении Солтон-Сары, обследованы специалистами из Нарынской областной объединенной больницы. Им поставлен диагноз – пиодермия. Об этом VB.KG сообщила главный специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Бермет Самаганова.

- Это единичный случай, сыпь выявлена только у двух детей из одной семьи. Это инфекционное заболевание, которое чаще проявляется при слабом иммунитете и не может быть связано ни с химикатами, ни с ожогами, а скорее всего с гигиеной, - отметила Самаганова.

По ее данным, двое несовершеннолетних направлены на дополнительное обследование.

Напомним, ранее в соцсетях была распространена видеозапись, где женщина, комментируя высыпания на коже двух мальчиков, обвиняла компанию по разработке месторождения Солтон-Сары в нанесении ущерба их здоровью.

Для справки: Пиодермия - это дерматологическое заболевание, которое характеризуется появлением специфических высыпаний и развитием процессов нагноения на кожных покровах.


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URL: https://www.vb.kg/380464
Теги:
золото, инвестиции, Китай, Нарынская область, Кыргызстан, здоровье, скандал, Минздрав
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