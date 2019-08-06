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Бишкек превратился в рынок контрабандного ГСМ (видео)

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- Виктория Гунгер
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Тысячи тонн ГСМ провозятся через границу под видом бензанола и других сопутствующих нефтепродуктов. Если бы ГНС и ГСБЭП не знали о незаконном ввозе, то контрабанды ГСМ не было бы, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на коллегии Государственной налоговой службы.

Однако в то время, пока премьер говорит о борьбе с контрабандой ГСМ, она уже не только принимает формы поставок на отдельные АЗС, но и открыто идет с обочин столичных дорог. Видео открытых нарушений прислали VB.KG. читатели.

Фото снято накануне вечером в районе Горбольницы № 4. Причем, продавцы не только не прячутся, но и активно конкурируют между собой. То есть, контрабанда на деле уже приобрела абсолютно неуправляемые размеры. И это только в Бишкеке!

На вопрос о стране происхождения бензина, продавцы спокойно отвечают, что речь идет о казахстанском бензине АИ-92.

И это когда правительство уже год не может определиться с соглашением с РК и прийти хоть к какому-то консенсусу с соседями. Возможно, что это просто ему невыгодно. Ведь, как показывает практика, подобные поставки явно не проходят без участия серьезного лобби, как со стороны криминала, так и высокопоставленных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/380466
Теги:
ГНС, ГСМ, Казахстан, контрабанда, налоги, правительство, Финполиция, импорт, ГСБЭП, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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Комментарии
Тунгуч
06.08.2019, 11:03

Систему менять надо..а не начальников финпола и т.д...29 лет твердим.

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Тол
06.08.2019, 11:40

Огромные средства мимо бюджета, на обочине это ещё ничто, а вот то что завозят крупными партиями, там миллиарды потерь

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Adeli Nurlanova
06.08.2019, 12:23

Тут уже всякие призывы от имени ПМ не помогут, надо действовать! Наши чинуши и депы только и могут языком трепетать, а на деле проблема не решается и набирает обороты. Надо решать данный вопрос, столько денег мимо казны...

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Владимир Александрович
06.08.2019, 12:36

Плачут, что в бюджете дефицит. А тот, все мимо бюджета и легально работающие терпят убытки, и ещё не понятно, что продают урон транспорту и экологии. А безопасность граждан, вдруг взрыв или пожар. Зачем нам такие органы как экотехинспеция, пожарные, налоговики и фин полиция. Акс почему ответственных по районам не привлекает к ответственности, или это их точки? Тогда разогнать из нахер, зачем им за бездействия платить из бюджета из наших налогов!

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