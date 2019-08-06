Бишкек превратился в рынок контрабандного ГСМ (видео)

Тысячи тонн ГСМ провозятся через границу под видом бензанола и других сопутствующих нефтепродуктов. Если бы ГНС и ГСБЭП не знали о незаконном ввозе, то контрабанды ГСМ не было бы, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на коллегии Государственной налоговой службы.

Однако в то время, пока премьер говорит о борьбе с контрабандой ГСМ, она уже не только принимает формы поставок на отдельные АЗС, но и открыто идет с обочин столичных дорог. Видео открытых нарушений прислали VB.KG. читатели.

Фото снято накануне вечером в районе Горбольницы № 4. Причем, продавцы не только не прячутся, но и активно конкурируют между собой. То есть, контрабанда на деле уже приобрела абсолютно неуправляемые размеры. И это только в Бишкеке!

На вопрос о стране происхождения бензина, продавцы спокойно отвечают, что речь идет о казахстанском бензине АИ-92.

И это когда правительство уже год не может определиться с соглашением с РК и прийти хоть к какому-то консенсусу с соседями. Возможно, что это просто ему невыгодно. Ведь, как показывает практика, подобные поставки явно не проходят без участия серьезного лобби, как со стороны криминала, так и высокопоставленных лиц.