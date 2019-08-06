Для российских летчиков в КР решаются жилищные проблемы

Военнослужащие объединенной авиационной базы "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, в торжественной обстановке получили договоры найма служебных жилых помещений.

Вручение состоялось в торжественной обстановке в клубе авиабазы. Начальник отделения Центрального регионального управления жилищного обеспечения (ФГКУ) "Центррегионжилье" Татьяна Кадырова рассказала, что Минобороны РФ продолжает заключать такие договоры и обеспечивать ими военнослужащих.

Как проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, всего за первое полугодие 2019 года более 60 военнослужащих были обеспечены служебным жилым помещением по месту прохождения службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в служебных жилых помещениях, сократилось более чем на 10 процентов. Во втором полугодии планируется, что свыше 40 военнослужащих будут так же обеспечены служебным жильем.

Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.