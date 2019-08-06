Военные Кыргызстана стартовали в танковом биатлоне

На танковом биатлоне, стартовавшем 3 августа на подмосковном полигоне Алабино, проходят заезды в рамках первого этапа конкурса "Индивидуальная гонка". 4 августа участие в соревнованиях принял в своей подгруппе первый экипаж из Кыргызстана в составе командира танка старшего лейтенанта Илияза Калчыкпаева, наводчика-оператора Самата Токтобаяева, механка-водителя Дилмурода Азизова.

Согласно жеребьевке, кыргызстанцы выступали на танке синего цвета. В заезде с ними на полигон вышли экипажи Армении, Ирана, России. 15-километровая дистанция включала в себя площадки для стрельбы и различные препятствия, например, курганы и рвы с водой. Успешно преодолев все преграды и выполнив условия конкурса, танкисты из КР заняли в этом заезде второе место.

Следующий заезд для представителей сборной КР был назначен на 5 августа, с теми же соперниками. По предварительным данным, второй экипаж КР вышел на нем на третье место.

В очередной раз кыргызстанцы отправятся теперь на дистанцию 8 августа.. Следующим после "Индивидуальной гонки" этапом станет "Эстафета", в ней будут принимать участие 12 команд.

Танковый биатлон, который продлится до 17 августа, является визитной карточкой Международных армейских игр. В нем участвуют команды из 25 стран, это Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник команды, четыре экипажа танков, в том числе один запасной, два тренера и техническое обеспечение из шести человек.