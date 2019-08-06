Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кубатбек Боронов встретится с жителями сел близ месторождения Солтон-Сары

123  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый вице-премьер-министр намерен встретиться с жителями сел, находящимися вблизи месторождения Солтон-Сары. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев выехали в Нарынскую область, где намерены встретиться с жителями окрестных сел, выступающих за прекращение деятельности иностранной горнодобывающей компании на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

В ходе встречи с местными жителями Кубатбек Боронов выслушает все доводы обеих сторон конфликта и определит пути разрешения сложившейся ситуации.

Накануне на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими. Обе стороны закидали друг друга камнями. Граждане Кыргызстана, проживающие вблизи месторождения требуют остановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining. Они утверждают, что разработка рудника наносит колоссальный вред их здоровью и экологии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380473
Теги:
золото, инвестиции, Китай, Нарынская область, правительство, конфликт, Кыргызстан, Кубатбек Боронов, Кашкар Джунушалиев, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  