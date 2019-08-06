Кубатбек Боронов встретится с жителями сел близ месторождения Солтон-Сары

Первый вице-премьер-министр намерен встретиться с жителями сел, находящимися вблизи месторождения Солтон-Сары. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев выехали в Нарынскую область, где намерены встретиться с жителями окрестных сел, выступающих за прекращение деятельности иностранной горнодобывающей компании на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

В ходе встречи с местными жителями Кубатбек Боронов выслушает все доводы обеих сторон конфликта и определит пути разрешения сложившейся ситуации.

Накануне на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими. Обе стороны закидали друг друга камнями. Граждане Кыргызстана, проживающие вблизи месторождения требуют остановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining. Они утверждают, что разработка рудника наносит колоссальный вред их здоровью и экологии.