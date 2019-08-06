В Москве националисты убили кыргызстанца

Убийства мигранта из Кыргызстана произошло еще неделю назад в одном из московских скверов на улице Малые Каменщики. Подробности сообщает "МК".

Группа мигрантов из Кыргызстана возвращались со стройки в хостел, когда наткнулись на троих подростков, распивающих алкогольные напитки. Молодым людям не понравилось, как те на них смотрят. В конце концов 19-летний консультант магазина спортивных товаров достал газовый баллончик и распылил в лица прохожих. Завязалась драка. Подростки вытащили ножи и ранили двоих. Один из кыргызстанцев скончался от удара ножом в спину.

Через неделю троих молодых людей задержала полиция по подозрению в убийстве. Один из них 17-летний житель Москвы оказался приверженцем националистических идей. В Интернете он вел страницу, где пропагандировал свои идеи. На обновления сообщества были подписаны 1,5 тысячи человек.

Родители парня признались, что знали о его увлечение, но ничего не смогли с ним сделать. Ранее парня задерживали за разгон шествия ЛГБТ.