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В Москве националисты убили кыргызстанца

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- Екатерина Улитина
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Убийства мигранта из Кыргызстана произошло еще неделю назад в одном из московских скверов на улице Малые Каменщики. Подробности сообщает "МК".

Группа мигрантов из Кыргызстана возвращались со стройки в хостел, когда наткнулись на троих подростков, распивающих алкогольные напитки. Молодым людям не понравилось, как те на них смотрят. В конце концов 19-летний консультант магазина спортивных товаров достал газовый баллончик и распылил в лица прохожих. Завязалась драка. Подростки вытащили ножи и ранили двоих. Один из кыргызстанцев скончался от удара ножом в спину.

Через неделю троих молодых людей задержала полиция по подозрению в убийстве. Один из них 17-летний житель Москвы оказался приверженцем националистических идей. В Интернете он вел страницу, где пропагандировал свои идеи. На обновления сообщества были подписаны 1,5 тысячи человек.

Родители парня признались, что знали о его увлечение, но ничего не смогли с ним сделать. Ранее парня задерживали за разгон шествия ЛГБТ.


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URL: https://www.vb.kg/380475
Теги:
убийство, Москва, Кыргызстан
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Комментарии
Болотбек
06.08.2019, 12:32

Этих,любящих свою национальность большего всего на свете, надо подвешивать на позорном столбу,живых,и с табличкой"Я гаденыш".

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