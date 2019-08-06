В общественном транспорте Бишкека устанавливаются камеры видеонаблюдения

Муниципалитет устанавливает камеры видеонаблюдения в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в сентябре в школы пойдут порядка 160 тысяч учеников, в ВУЗах начнут обучатся 105 тысяч студентов. В связи с подготовкой к новому учебному году структурные подразделения работают в усиленном режиме, в их числе и управление городского транспорта. Где столичная мэрия провела совещание с руководителями частных фирм-перевозчиков с представителями ГКНБ КР, УОБДД ГУВД по Бишкеку и МВД.

Руководителям компаний объяснили, что необходимо повысить безопасность пассажиров, улучшить дисциплину и усилить контроль водителей маршруток и автобусов, в том числе во избежание карманных краж.

Теперь в салонах новых муниципальных автобусов и в 80% маршруток города установлены видеорегистраторы, заключили в пресс-службе мэрии Бишкека.