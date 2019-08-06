Одним из похитителей 5-летнего мальчика в Бишкеке оказался его отец. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Согласно данным ведомства, 5 августа примерно в 19:28 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что на улице Тимирязева трое неустановленных парней похитили пятилетнего мальчика и увезли в неизвестном направлении. Также в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратилась гражданка С.З. о том, что 5 августа примерно в 19:20 часов похитили ее пятилетнего внука.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. По приезду было установлено, что примерно в 19:20 часов на пересечении улиц Тимирязева-Рыскулова возле дома гражданки С.З. был похищен ее внук Ы.Ю. 2014 года рождения неизвестными лицами азиатской внешности, которые скрылись на автомашине марки "Фольксваген Вента" в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 170 (похищение человека) УК КР.

Главным управлением внутренних дел столицы был объявлен план "Перехват", также были ориентированы органы внутренних дел по Чуйской области.

При проведении поисковых и оперативно-розыскных мероприятий в течении получаса сотрудниками УОБДД по Чуйской области была установлена автомашина марки "Фольксваген Вента" и задержаны подозреваемые граждане Ы.Ж. 1993 года рождения (отец похищенного мальчика), И.С. 1988 года рождения и О.М. 1988 года рождения. С ними в автомашине также был обнаружен в целости и сохранности несовершеннолетний Ы.Ю.

После указанные лица были доставлены в Следственную службу ГУВД Бишкека.

В ходе разбирательства были получены первичные данные о том, что гражданин Ы.Ж. являющийся отцом ребенка, в день рождения сына хотел его навестить и поздравить, но свекровь не разрешила увидеться с сыном. В связи с чем мужчина решил забрать своего ребенка.

В настоящее время Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека проводятся необходимые и соответствующие следственные действия в рамках досудебного производства.

Какое наказание грозит отцу мальчика и его "подельникам" пока не сообщается.