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Депутаты в СИЗО поздравят Аиду Салянову с днем рождения

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- Бакыт Стамов
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Экс-генпрокурора Аиду Салянову депутаты фракции "Ата Мекен" поздравят сегодня с днем рождения. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер фракции, депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ее сегодня навестят в СИЗО.

- К сожалению, меня сейчас нет в Бишкеке, но о Аиду Женишбековну навестят в СИЗО депутаты Каныбек Иманалиев и Наталья Никитенко. Они от нас всех поздравят ее с днем рождения. Мы желаем ей стойкости духа, мы не сомневаемся, что время все расставит на места и справедливость восторжествует. Можно не сомневаться, что скоро она выйдет на свободу. Ведь это же не справедливо, что главных виновников оставляют на свободе, а ее содержат в СИЗО. По меньшей мере это не гуманно, - заявил Шыкмаматов.

Напомним, Аида Салянова была задержана 3 июня этого года и водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Затем решением Первомайского райсуда она была заключена под стражу до 26 августа.

Экс-генпрокурор была задержана в рамках уголовного дела по незаконному освобождению так называемого "вора в законе" Азиза Батукаева в 2013 году.


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URL: https://www.vb.kg/380488
Теги:
Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Азиз Батукаев, праздник, Кыргызстан, СИЗО
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