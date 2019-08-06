Юные кыргызстанцы погостят в Санкт-Петербурге

4 августа в РФ стартовала культурно-образовательная программа "Здравствуй, Россия!". Ее участниками стали семьсот пятьдесят юных соотечественников из шестидесяти пяти стран, в том числе из Кыргызстана.

Эта программа, по информации фонда "Русский мир", реализуется Федеральным агентством "Россотрудничество" с 2014 года по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которой руководит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ежегодно бесплатными поездками по уникальным историческим маршрутам России награждаются дети, победившие в конкурсах по истории и культуре РФ, в олимпиадах по русскому языку.

На протяжении недели молодых людей знакомят с историческими и природными достопримечательностями, им предлагаются образовательные и культурно-просветительские мероприятия, встречи с известными деятелями культуры и спорта. Как заявлено, молодому поколению предоставляется возможность приобщиться к духовным истокам России, познакомиться с ее современной жизнью, получить дополнительные возможности общения на русском языке, наладить контакты со сверстниками и найти новых друзей.

В рамках этой программы Россию посещали и юные кыргызстанцы. На сей раз в ней принимает участие группа школьников из Бишкека и некоторых регионов республики. Подростки побывают в Санкт-Петербурге, познакомятся с его памятниками архитектуры, музеями и учреждениями культуры, поучаствуют вместе со сверстниками из других стран в мастер-классах по истории России.