Привлечь беглого Аскарбека Шадиева к ответственности: Миссия невыполнима?

Больше года назад страну покинул на тот момент еще депутат Жогорку Кенеша, бывший вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев. Но, как выяснилось, за это время никаких сдвигов в работе профильных ведомств по его возвращению на родину и привлечению к ответственности не произошло.

Напомним, политик бежал буквально за день до того, как Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по ст. 304 ч.3 п.1. ч.4 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, связанное с присвоением 30 тысяч долларов, выделенных для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Как сообщали в ГКНБ, Шадиев незаконно пересек государственную границу через броды в районе села Арка Лейлекского района в сторону Республики Таджикистан, а после, используя дипломатический паспорт, вылетел авиарейсом по маршруту "Худжант-Москва" и далее в город Нью-Йорк (США).

31 мая 2018 года ГСУ ГКНБ КР заочно предъявило Аскарбеку Шадиеву обвинение по вышеуказанной статье, а судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тоже заочно.

Следом на бывшего чиновника было возбуждено второе уголовное дело по статье 346 ("Незаконное пересечение государственной границы") УК КР и третье - по факту отмывания доходов, полученных криминальным путем. ЦИК лишил Шадиева депутатского мандата якобы по собственному желанию, что, к слову, отрицал сам беглый политик, высылая письма "из ниоткуда".

А под конец 2018 года - 25 декабря Первомайский суд Бишкека приговорил экс-вице-премьера Аскарбек Шадиев к 10 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества. Решением суда конфискации подлежит имущество не только его самого, но и близких родственников на общую сумму более чем 1 млрд 800 млн сомов.

Редакция VB.KG запросила у Генеральной прокуратуры КР информацию относительно мер, предпринимаемых для возвращения в страну уже осужденного преступника для отбывания им наказания.

В ведомстве напомнили, что Аскарбек Шадиев разыскивается ГСУ ГКНБ КР за совершенные преступления, предусмотренные ст. 215 ч.2 п.2., ч.3 п.2 УК КР (Легализация (отмывание) преступных доходов с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Он объявлен в международный розыск по линии Международной организации уголовной полиции – Интерпол, утверждают в главном надзорном органе. Хотя на официальном сайте самого Интерпола редакции в очередной раз не удалось найти в разделе разыскиваемые человека с именем Аскарбек Шадиев.

Также в ведомстве признали, что "Генеральная прокуратура документально подтвержденными сведениями о точном местонахождении Аскарбека Шадиева не располагает".

- Однако, по сведениям ГКНБ КР указанный фигурант международного розыска скрывается на территории США, - уточнили в Генпрокуратуре и подчеркнули, - Вопрос об экстрадиции не инициировался, поскольку между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами Америки отсутствует договорно-правовая база, регулирующая вопросы экстрадиции преступников.

Что касается приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 25.12.2018 года в части конфискации имущества Шадиева, то он находится "на стадии исполнения" Подразделением службы судебных исполнителей Аламудунского района Чуйской области.