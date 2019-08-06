Обвиняемый в убийстве прокурора Баткенской области объявил голодовку

Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области, объявил голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщила его сестра Дамира Калыкова.

По ее словам, Мелис Калыков объявил бессрочную голодовку в знак протеста против милицейского, прокурорского и судебного произвола, которым он подвергается с ноября 2018 года.

"Вчера судья Жолборс Кудаяров из Ошского горсуда удалил из зала суда наших адвокатов, журналистов и нашу семью. Моего брата выволокли из зала суда. Причиной таких действий судьи является поданный нами 5-й отвод в отношении него. Судья Кудаяров фигурант 3-х уголовных дел, которые до сих пор ведутся. В общей сложности, его могут осудить на 82 года за содеянные преступления. Как может такой судья даже оставаться на свободе?!", - задалась она вопросом.

Также она обратилась к омбудсмену КР, чтобы он помог ее брату.

"Судмедэксперты заявили о допущенных ошибках. У моего брата было ружьё 20 калибра. Доказательств, что именно из него стреляли нет. Всплыло оружие 16-го калибра. Прокуроры и генпрокуратура молчат. Следствие было однобоким. Мой брат не дал всех показаний. Доступ к 12-ти томам дела не был обеспечен вообще. Я призываю омбудсмена КР Токона Мамытова вмешаться немедленно в этот позорный цирк", - заявила Калыкова.