Шадиев, Табалдиев, Шаикова. Кому выгоден побег фигурантов громких дел?

Побег из страны фигурантов громких уголовных дел – это стабилизатор политической ситуации в Кыргызстане. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев. Эксперт считает, что показания бывших вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, председателя ГКНБ Бусурманкула Табалдиева и главы Госрегистра Алины Шаиковой могут вскрыть такие "скелеты в шкафу" государственной системы, с которыми следственные органы просто не смогут справится. Потому гораздо проще было не ворошить весь этот "улей" и дать им сбежать.

- Если бы на то была воля, то они не смогли бы так легко сбежать из страны. Ведь они были в статусе фигурантов уголовных дел, подозреваемыми. И, скорее всего, в их отношении уже велась какая-то негласная слежка, - предполагает Марс Сариев.

Потому и никаких особых мер, считает он, по возвращению беглецов не ведется – это не выгодно.

- Аскарбек Шадиев, как и Бусурманкул Табалдиев - носители очень "большой" информации. Шадиев был участником и свидетелем по многим крупным, в том числе международным соглашениям, а Табалдиев ключевая фигура в деле про незаконное освобождение Батукаева, в котором замешана другая страна, что уже совершенно ясно. Шаикова, конечно, не такая крупная политическая фигура, но ее побег тоже решает проблемы, ведь могут вскрыться такие махинации в ГРС, многомиллионные дела. Если следственные органы начнут "копать", то цепочка будет вести их все к большим и большим политическим фигурам. И в итоге едва ли не вся наша нынешняя политическая элита сошла бы на нет, - говорит политолог.

К подобной дестабилизации страна не готова, считает Сариев. По его мнению, такие "тектонические сдвиги", как происходят сейчас в Армении и на Украине, Кыргызстан не выдержит – заменять старые кадры пока некем, да и цивилизационный код у нас другой.

Напомним, бывший вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев бежал из страны еще в апреле 2018 года, объявлен в розыск 1 июня.

Не так давно за пределами государства скрылся бывший секретарь Совбеза, экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев. 15 июля он объявлен в розыск в рамках досудебного производства по факту незаконного освобождения "вора в законе" Азиза Батукаева.

5 августа объявлена в розыск бывшая председатель ГРС Алина Шаикова в рамках расследования коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения. Покинула страну, по некоторым данным, она за несколько месяцев до этого.