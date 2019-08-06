Аманбай Кайыпов покинет пост главы Нарынской области?

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов будет снят со своей должности. Об этом сообщает издание jebe.media со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По данным СМИ, предполагаемая отставка Кайыпова связана с его неспособностью справиться с ситуацией на месторождении Солтон-Сары.

Сам глава Нарынской области, к которому редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, пока не доступен для комментариев.

Напомним, местные жители в Нарынском районе высказывали недовольство разработкой месторождения. Люди беспокоятся об экологической ситуации в регионе. Они уверены, что компания отходами производства отравляет почву и воду. Из-за этого гибнет скот и болеют дети. Власти и бизнесмены считают, что отдельные случаи заболевания детей и падежа скота не связаны с деятельностью на руднике.

5 августа 2019 года, по данным МВД, на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые были доставлены в территориальную больницу.