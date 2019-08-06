Жениш Разаков обсудил с послом КНР в КР ситуацию в Солтон-Сары

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по скорейшему урегулированию произошедшего инцидента между гражданами Китая и местным населением вблизи месторождения Солтон-Сары.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков подчеркнул, что Правительство понимает важность обеспечения защиты интересов как инвесторов, так и местного населения, и считает, что все споры должны решаться в правовом русле, не переводя бытовую ситуацию в политическую плоскость.

Жениш Разаков отметил, что органами внутренних дел КР проводится тщательное объективное изучение всех обстоятельств инцидента. Кроме того, принимаются соответствующие меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на местах.

Отметим, на месторождении Солтон-Сары находятся первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов, полномочный представитель Правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и представители других соответствующих министерств и ведомств.

На местах проводится информационно-разъяснительная работа с населением.