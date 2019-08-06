В Бишкеке улица Репина полностью открыта для движения транспорта

Улица Репина полностью открыта для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

6 августа Управление капитального строительства муниципалитета завершило дорожные работы на улице Репина между улицами Гагарина и Даркуль Куюковой.

На этом участке появилось новое дорожное полотно и бордюры по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Общая протяженность составила 1,6 км.

Для обеспечения безопасности горожан-пешеходов были изысканы дополнительные средства на обустройство тротуара и прокладки арычных лотков.

В муниципалитете отмечают, что новое дорожное покрытие на улице Репина двухслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Его используют при ремонте всех улиц, которые отремонтированы в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

За два года по этому проекту уже отремонтированы 22 улицы, среди которых проспекты Манаса, Айтматова, Чуй, бульвар Эркиндик, улицы 7 апреля, Айни, Уметалиева, Усенбаева, Садырбаева, Абая и другие.

Всего будет отремонтировано 23 улицы с общей протяженностью 38 километров.

Напомним, что в прошлом году по этому проекту был отремонтирован отрезок улицы Репина ниже ул. Гагарина. А на верхнем участке улицы от Масалиева до Куюковой прошла полноценная реконструкция.

Теперь улица Репина полностью приведена в порядок и стала альтернативной для улицы Садырбаева (Баха).