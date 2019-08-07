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Садовничий: В Кыргызстане готовы к открытию филиала МГУ

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- Евгений Денисенко
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова откроет свой филиал в Кыргызстане. Об этом заявил 6 августа на пресс-конференции в Москве ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

Отметив, что такие филиалы действуют уже в ряде стран, Садовничий рассказал, с чего все начиналось. Он напомнил, что в советские времена молодой человек из любой союзной республики мог поступить в этот вуз и учиться в нем. Прием молодежи из уже независимых государств СНГ продолжился и после распада СССР. Однако в этот период оно уже было нецелевым, и ректора МГУ даже предупреждали, что могут завести уголовное дело, так как иностранцы обучались здесь бесплатно.

"Обошлось без уголовного дела, ограничились просто замечаниями. Тогда и появилась идея открывать филиалы - законные структуры. Об открытии их просили лично президенты конкретных государств СНГ. Я в ответ просил их выполнить три условия: построить здания, обеспечить финансы преподавателям и - возможность студентам страны учиться бесплатно. Все эти условия были выполнены", - отметил Садовничий.

В настоящее время такие филиалы на пространстве СНГ действуют в Нур-Султане, Ташкенте, Душанбе, Баку, Ереване, а также в Севастополе, в них занимаются в общей сложности три тысячи студентов.

"Их учат наши профессора, которые ездят туда. Считаю, это великое дело, что МГУ сохранил такое направление работы с нашими соседями, со странами, которые окружают нас. И у нас учится такое же количество студентов из этих стран как в советские времена, может, даже больше", - заявил ректор МГУ.

А скоро, по его словам, появится еще один филиал – в Кыргызстане.

"Я давно предлагал давно, но не было готовности с той стороны. Вот сейчас президент и руководство Кыргызстана готовы открыть филиал. И это решение нами принимается", - добавил Садовничий.

Комплекс вопросов, связанных с реализацией данного проекта, обсуждали недавно в Москве Виктор Садовничий и министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева. Планируется, что такой вуз появится в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/380516
Теги:
вуз, Ош, Россия, Москва, Кыргызстан
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