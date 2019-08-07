В Кыргызстане увеличивается количество тяжелых заболеваний легких

В Кыргызстане за последние 10 лет увеличилось количество тяжелых трудноизлечимых заболеваний легких, которые до этого встречались редко. Причем, есть немало случаев, когда болезни заканчиваются летальным исходом. Об этом VB.KG рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением пульмонологии и аллергологии Национального центра кардиологии и терапии Талантбек Сооронбаев.

По его словам, в Кыргызстане наиболее распространенными легочными патологиями являются пневмонии, хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Хронический бронхит, вообще, встречается у 10-20 процентов населения. Причем число больных хроническим бронхитом каждые 10-12 лет удваивается.

- Стало очень много больных легочным фиброзом и другими тяжелыми заболеваниями легких, которые раньше были редкостью. Много тех, кто задыхается, у кого легкие поражены теми заболеваниями, которые и вовсе не встречались раньше. У врачей это вызывает серьезную тревогу. Одна из причин такого роста – загрязнение воздуха. Особенно им страдает Бишкек. В итоге в легкие попадают различные химические соединения и токсические вещества, наносящие организму подчас непоправимый урон. Я, как специалист, не исключаю, что это связано с автомобильными выхлопами. Причем кривая заболеваемости активно пошла вверх за последнее десятилетие, - отметил Сооронбаев.

Также в больницы обращается много больных и с тяжелыми хроническими заболеваниями легких. Часть из них на сегодняшний день практически не поддаются лечению, подчеркивает пульмонолог.

- Еще одна причина, которая порождает этот рост – курение. Граждане продолжают курить, причем делают это в общественных местах, отравляя и некурящую часть населения. К сожалению, на данный момент закон по борьбе с курением работает малоэффективно. Новый проект закона, который разработан, не утвержден ЖК. И насколько мне известно, там есть серьезное сопротивление табачных производителей. Причем, все это происходит на фоне загрязнения окружающей среды и воздуха внутри домов. Последнее связано с использованием кустарных печей и некачественного топлива. И часто характерно для отдаленных сел. Благодаря всем эти факторам в организм человека попадает масса вредных веществ через дыхательные пути, которые доходят до самых тонких легочных структур и вызывают необратимые изменения. Причем, уровень загрязнения превышает норму в десятки раз, - поясняет Сооронбаев.

Официальная статистика демонстрирует более утешительные цифры. Но и она показывает рост легочных заболеваний в республике. А по данным ВОЗ Кыргызстан и вовсе занимает лидирующие позиции в мире по количеству легочных заболеваний среди населения. На 100 000 населения умирает от болезней органов дыхания около 140 человек. Это очень высокие показатели, которые превышают среднеевропейские в 3–4 раза.

- Но как клиницист, как человек, который ежедневно сталкивается с тяжелыми больными, я могу сказать, что проблема существует, количество заболеваний растет, люди умирают, а значит, надо что-то предпринимать. В целом это два направления – уменьшение числа курящих, запретит на курение в общественных местах и исправления ситуации с загрязнением воздуха. Транспортный вопрос должен быть отрегулирован в контексте сохранения экологии. Город крайне загрязнен. Количество авто превышает допустимые пределы. Пробки, загруженность дорог и выхлопы автомобилей серьезно отражаются на чистоте воздуха и здоровье людей. И в этом плане должна быть проведена серьезная работа, - заключил Талантбек Сооронбаев.

Вот только, к сожалению, правительство и законотворцы проблемы в этом не видят. Более того, по словам депутата ЖК Дастана Бекешева, его коллеги у которых бизнес в сфере ГСМ сделали всё, чтоб это предложение по переходу на экологическое топливо не прошло в Кыргызстане. А представители кабмина и вовсе обратились в Евразийскую экономическую комиссию по поводу продления сроков запрета на импорт и продажу неэкологического топлива.

Как сообщили VB.KG источники в правительстве, сегодня крайний срок подписания предложенного Минэкономом документа об отсрочке на низко классовое топливо в ЕЭК. Если он будет одобрен в угоду отечественным нефтезаводам, а не здоровью граждан, в ближайшие четыре года население Кыргызстана так и продолжит умирать. Вот только выиграет ли от этого бизнес и экономика страны – большой вопрос.