Солтон-Сары: Китайская сторона сделала резкое представление Кыргызстану

Посольство КНР в КР высказалось об инциденте на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области, разрабатываемом китайской компанией "ZhongJiMining".

В диппредставительстве напомнили, что 5 августа сотни местных жителей собрались у месторождения Солтон-Сары Нарынской области, где китайская компания "ZhongJiMining" занимается горнодобывающей деятельностью. Некоторые собравшиеся незаконно вторглись на территорию китайской компании, насильственно избили сотрудников компании, в результате чего десятки граждан Китая получили ранения.

В настоящее время Посольство КНР в КР активно оказывает пострадавшим медицинскую помощь. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь уже навестила их в больницах.

Этот инцидент принёс огромные экономические и физические потери компании и её сотрудникам, заявляют в Посольстве. В связи с чем "китайская сторона выражает серьёзную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне".

- Мы требуем кыргызскую сторону оказать максимальную медицинскую помощь пострадавшим гражданам Китая, провести обстоятельное расследование инцидента, строго наказать виновников, справедливо и надлежащим образом урегулировать данный инцидент. Китайская сторона твёрдо просит правительство и соответствующие ведомства КР принять действенные меры в защите законных прав и интересов китайских компаний, обеспечить безопасность граждан КНР, избежать повторение подобных инцидентов, - говорится в сообщении.

При этом в диппредставительстве отмечают, что в течение долгих лет китайские предприятия инвестируют и занимаются бизнесом в Кыргызстане, вносят весомый вклад в улучшение благосостояния местного населения и укрепление традиционной дружбы между народами двух стран, что высоко оценивают со стороны правительства КР и различных кругов общества Кыргызстана.

- Правительство КНР всегда требует китайские предприятия, действующие за рубежом, строго соблюдать местные законы, активно заниматься социальной и благотворительной деятельностью для страны пребывания, и тем самым достигнуть взаимной выгоды и развития, - заключили в Посольстве КНР в КР.