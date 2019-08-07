Эдиль Байсалов поблагодарил правительство Великобритании за теплый прием

Вчера, 6 августа 2019 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиль Байсалов вручил копии верительных грамот заместителю Директора департамента протокола МИД Великобритании Эбигейл Бойл. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, в ходе церемонии вручения Посол Эдиль Байсалов выразил благодарность за теплый прием по прибытию в Великобританию и отметил, что в течение своей миссии приложит усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.