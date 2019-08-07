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Эдиль Байсалов поблагодарил правительство Великобритании за теплый прием

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- Екатерина Улитина
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Вчера, 6 августа 2019 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиль Байсалов вручил копии верительных грамот заместителю Директора департамента протокола МИД Великобритании Эбигейл Бойл. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, в ходе церемонии вручения Посол Эдиль Байсалов выразил благодарность за теплый прием по прибытию в Великобританию и отметил, что в течение своей миссии приложит усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.


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URL: https://www.vb.kg/380523
Теги:
Великобритания, назначение, посольство, Кыргызстан, Эдиль Байсалов
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