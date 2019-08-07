Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке отремонтируют еще одну улицу на средства КНР

185  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совсем скоро в Бишкеке начнутся ремонтные работы улицы Московской в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Мэрии столицы осталось только согласовать с ГУОБДД г. Бишкек схему объезда улицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, данный проект предусматривает ремонт 23 улиц общей протяженностью 38 километров. Уже отремонтировали 22 улицы, единственной улицей без ремонта оставалась Токтогула, на которой строительная компания "Юнис-курулуш" сейчас ремонтирует магистральные теплосети. Дорожное покрытие будет восстановлено за счет компании.

"Так, вместо улицы Токтогула на средства китайского гранта будет отремонтирована проезжая часть улицы Московской.

На всех улицах, ремонтируемых по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", укладывается новое дорожное покрытие. Оно двухслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности.

Мэрия столицы благодарит строительную компанию China Road And Bridge Corporation в Кыргызстане за плодотворное сотрудничество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380524
Теги:
Китай, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  