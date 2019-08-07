В Бишкеке отремонтируют еще одну улицу на средства КНР

Совсем скоро в Бишкеке начнутся ремонтные работы улицы Московской в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". Мэрии столицы осталось только согласовать с ГУОБДД г. Бишкек схему объезда улицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, данный проект предусматривает ремонт 23 улиц общей протяженностью 38 километров. Уже отремонтировали 22 улицы, единственной улицей без ремонта оставалась Токтогула, на которой строительная компания "Юнис-курулуш" сейчас ремонтирует магистральные теплосети. Дорожное покрытие будет восстановлено за счет компании.

"Так, вместо улицы Токтогула на средства китайского гранта будет отремонтирована проезжая часть улицы Московской.

На всех улицах, ремонтируемых по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", укладывается новое дорожное покрытие. Оно двухслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности.

Мэрия столицы благодарит строительную компанию China Road And Bridge Corporation в Кыргызстане за плодотворное сотрудничество.