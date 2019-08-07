Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МИД КР призывает власти Беларуси изменить отношение к осужденному Бакиеву

411  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с появившейся публикацией на официальном сайте Президента Республики Беларусь о встрече лидера Беларуси Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым, 7 августа 2019 года в Министерство иностранных дел КР был вызван Временный Поверенный в делах Посольства Республики Беларусь в КР С. Иванов.

В ходе встречи была вручена нота МИД КР, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в КР лицом.

Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики КР и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380525
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, Курманбек Бакиев, Александр Лукашенко, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  