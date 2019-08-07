Малообеспеченным семьям государство поможет с оплатой частного детсада

Государство оплатит половину стоимости частных детсадов для детей из малоимущих семей. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, цитируя вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову.

Алтынай Омурбекова провела совещание по реализации программы государственного социального заказа в сфере дошкольного образования, а также реализации проекта государственного-частного партнерства в сфере строительства детских садов.

- На сегодняшний день только 40% детей охвачены дошкольным образованием. Согласно программе правительства КР к 2023 году этот показатель должен составлять 80%. Вопросы раннего развития детей, дошкольного образования и предшкольной подготовки являются для нас приоритетными в работе, так как именно в этом возрасте наиболее успешно проходит социализация детей и закладывается прочный фундамент для дальнейших успехов в учебе и жизни, - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она добавила, что правительством ведется активная работа по строительству детских садов, высвобождению занятых государственными органами и возврату незаконно приватизированных детских садов.

- Тем не менее вопрос нехватки детских образовательных организаций стоит очень остро, в особенности в городах Бишкек и Ош. Для решения этой проблемы запускается программа государственного социального заказа, согласно которой государство планирует покрыть 50% стоимости услуг частных детских садов. На государственную поддержку могут рассчитывать многодетные (пять и более детей) и социально уязвимые семьи, а также семьи, потерявшие кормильца и государственные и муниципальные служащие, чья месячная зарплата менее 10-12 тысяч сомов. Заявки также могут подавать семьи, где один из родителей имеет инвалидность I или II группы, - сообщила Алтынай Омурбекова.

На совещании отмечено, что до конца 2019 года в городе Бишкеке планируется разместить в частные детские сады 1000 детей, а в городе Оше – 500 детей. На это потребуется до 48 млн сомов в год. Финансирование социального заказа будет осуществляться за счет мэрий городов Бишкек и Ош, Министерства образования и науки КР.

Участники совещания сообщили, что заявки от родителей и детских садов, желающих участвовать в программе, поступают. В настоящее время идет процедура отбора частных детсадов, которые смогут принять участие в программе. Родители смогут выбрать любой понравившийся детский сад, участвующий в проекте, и получить туда талон-направление, вслед за ребенком пойдет и оплата.

По реализации проекта государственного-частного партнерства в сфере строительства детских садов, представители мэрии города Бишкека сообщили, что ими инициирован проект, предусматривающий заключение соглашения с частным партнером для строительства новых детских садов, а также их эксплуатацию наиболее эффективным методом.

На сегодняшний день мэрией города Бишкек отобраны 10 земельных участков для строительства дошкольных учреждений.

Согласно плану, все детские сады по принципу государственно-частного партнерства планируется построить в столичных жилых массивах.

Отмечается, что для реализации программы государственного социального заказа в сфере дошкольного образования Министерством образования и науки КР разработана соответствующая программа с целью предоставления детям 3-7 лет доступа к дошкольному образованию в частных детских садах.