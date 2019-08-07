Сегодня исполняется 45-лет со дня гибели женской команды на пике Ленина

7 августа 2019 года исполняется 45 лет трагедии на пике Ленина. Группа советских альпинисток под руководством Мастера спорта СССР Эльвиры Шатаевой зашли на вершину, но на спуске попали в ураган. Группа - 8 человек - замерзла на высоте 7000 метров.

В их честь установлен памятник на Ачик-Таше.

В состав команды входили: Галина Переходюк, Валентина Фатеева, Ирина Любимцева, Нина Васильева, Татьяна Бардашова, Людмила Манжарова, Ильсияр Мухамедова .

В 1975 году был выпущен знак памяти о той трагедии (черный знак). Восемь эдельвейсов на знаке - число погибших девушек. В 2019 году выпущен знаки к 45-летию тяжелейшей потери в советском женском альпинизме (белый знак).

Как это было?

В 1974 году Пик Ленина, несмотря на высоту 7134 метра, считался едва ли не самым безопасным среди советских семитысячников. За первые 45 лет восхождений на эту вершину там не погиб ни один альпинист.

Команда собралась в полном составе в Оше 10 июля 1974 года. Начались совместные тренировки, а также были проведены два акклиматизационных выхода. У тех, кто видел работу команды Шатаевой, не возникло никаких замечаний и нареканий: девушки работали с полной отдачей, не конфликтовали, прекрасно взаимодействовали друг с другом.

В том сезоне Памир словно за что-то разгневался на альпинистов. 25 июля в снежной лавине погиб один из сильнейших альпинистов Америки Гарри Улин. Это был первый спортсмен, погибший на пике Ленина. В начале августа погибла швейцарка Ева Изеншмидт. Погодные условия складывались крайне неблагоприятные. Тем не менее команда Шатаевой от планов восхождения не отказалась.

Пленницы вершины

В 1974 году на пике Ленина на высоте около 7000 метров потерпела аварию и погибла вся сборная женская команда СССР из 8 человек под руководством Эльвиры Шатаевой, застигнутая ночью жестокой непогодой. Ураганный ветер разорвал палатки, а длительное пребывание на высоте более 7000 метров сильно истощило силы участниц. В. Шатаев (муж Эльвиры Шатаевой): "7 августа в два часа ночи на вершину обрушился ураган.

Ураган - в самом энциклопедическом понимании этого слова. Как объяснить, что это значит?.. Тот, что приходит вниз и срывает крыши, ломает стены, рвет провода, корчует деревья, сносит мачты... наверху намного свирепей. Здесь он свеж, не истрепан хребтами... А человек, попавший в него, подобен мошке, затянутой пылесосом, так же беспомощен, и если по сути, то с тем же непониманием происходящего...

Ураган разорвал палатки в клочья, унес вещи - рукавицы и примусы в том числе, - разметав их по склону.

Кое-что удалось спасти, и самое главное - рации. Они передали об этом утренней десятичасовой связью. Через пятнадцать минут после принятого сообщения, несмотря на страшную непогоду, из базового лагеря вверх на помощь девушкам вышел отряд альпинистов. Самостоятельно, по собственной инициативе на помощь потерпевшим отправились и французы, англичане, австрийцы. Японцы покинули свой бивак на 6500 и двинулись в сторону гребня. Два часа бесплодных, с риском для жизни поисков во мглистой беснующейся круговерти... Они сделали все, что могли... Увы!".

Разыгравшаяся стихия не позволила группам, находившимся поблизости, прийти на помощь. Только радиосвязь доносила последние всхлипывания и слова прощания… На плачущих мужчин нельзя было смотреть без содрогания, всего 200 метров по высоте... И ни один из опытнейших альпинистов не сумел дойти до них. Их захоронили в тот же год на снежном плато (6100 м). На следующий год (1975) сборная команда со всего СССР участвовала в их спуске. Операция по спуску тел заняла 14 дней и была проведена идеально. Шесть погибших женщин были перезахоронены на "Поляне Эдельвейсов".