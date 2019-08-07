Спасателей МЧС подозревают в краже телефонов с самолета, упавшего в Дача-Су

Сотрудники МЧС проводя операцию после крушения самолета в поселке Дачу-Су присвоили мобильные телефоны, которые в качестве груза перевозили на борту упавшего воздушного судна. Об этом сообщили отечественные СМИ.

В пресс-службе МВД VB.KG сообщили, что в следственной службе действительно ведется досудебное производство.

Досудебное производство ведется по статьям "злоупотребление должностным положением" и "воспрепятствование следствию", - прокомментировали в МВД.

Детали этого дела не разглашаются в интересах следствия.

Однако, известно, что 31 июля Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения шести сотрудников МЧС. Им избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.