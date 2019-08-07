Первые кыргызско-китайские военные учения проходят в КНР

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В китайском городе Урумчи стартовали первые кыргызско-китайские военные учения "Сотрудничество-2019". Об этом сообщает международное агентство Синьхуа.

Учения проводятся с целью углубления сотрудничества в области безопасности между двумя странами и укрепления потенциала по борьбе с терроризмом.

Около 150 военнослужащих из сил вооруженной полиции КНР и Национальной гвардии Кыргызстана принимают участие в тренингах по борьбе с терроризмом, включая тренинги по совместной работе, технической и тактической подготовке, тренинг по интегрированным контрмерам.

"Сотрудничество-2019" являются первыми совместными учениями двух стран.