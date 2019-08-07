Мэр Бишкека поручил акимам проводить больше субботников

Сегодняшний день градоначальника начался с традиционной утренней планерки. С 7 утра мэр столицы Азиз Суракматов обошел внутренние дворы 8,9, 10 микрорайонов Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Азиз Суракматов сделал замечание сотрудникам ПЭУ "Бишкекводоканал" и поручил серьезно отнестись к уходу за прилегающей территорией предприятия, продумать методы полива зеленых насаждений из протекающей рядом реки "Ала-Арча", используя современные, доступные и недорогие технологии.

МП "Бишкекглавархитектура" дано поручение разработать проект, где предприниматели смогли бы помогать службам по посадке деревьев и уборке города. Также запланировать совещание со всем коллективом предприятия с участием руководства муниципалитета.

Мэр Бишкека был крайне недоволен работой служб по очистке внутридворовых территорий района, он поручил акимам проводить больше субботников и обязать хозяйствующие субъекты убираться вокруг объектов их бизнеса.

Во время пешего обхода в 9 микрорайоне градоначальник заприметил хорошее место для нового сквера возле дома, расположенного по ул. Байтик Баатыра, 6а. Районным службам совместно с архитекторами муниципалитета поручено оперативно внести предложения по реализации небольшого парка.

Суракматов поручил сотрудникам МП "Бишкекглавархитектура", управлениям земельных ресурсов и землепользования и строительства очень внимательно отнестись к порядку аренды земельных участков небольших павильонов и других объектов облегченного типа и не разрешать открываться магазинам вдоль проезжей части. Потому что павильоны начинают потихоньку превращаться в капитальные строения, а дети и горожане лишены тротуаров, велодорожек.