Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мэр Бишкека поручил акимам проводить больше субботников

119  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодняшний день градоначальника начался с традиционной утренней планерки. С 7 утра мэр столицы Азиз Суракматов обошел внутренние дворы 8,9, 10 микрорайонов Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Азиз Суракматов сделал замечание сотрудникам ПЭУ "Бишкекводоканал" и поручил серьезно отнестись к уходу за прилегающей территорией предприятия, продумать методы полива зеленых насаждений из протекающей рядом реки "Ала-Арча", используя современные, доступные и недорогие технологии.

МП "Бишкекглавархитектура" дано поручение разработать проект, где предприниматели смогли бы помогать службам по посадке деревьев и уборке города. Также запланировать совещание со всем коллективом предприятия с участием руководства муниципалитета.

Мэр Бишкека был крайне недоволен работой служб по очистке внутридворовых территорий района, он поручил акимам проводить больше субботников и обязать хозяйствующие субъекты убираться вокруг объектов их бизнеса.

Во время пешего обхода в 9 микрорайоне градоначальник заприметил хорошее место для нового сквера возле дома, расположенного по ул. Байтик Баатыра, 6а. Районным службам совместно с архитекторами муниципалитета поручено оперативно внести предложения по реализации небольшого парка.

Суракматов поручил сотрудникам МП "Бишкекглавархитектура", управлениям земельных ресурсов и землепользования и строительства очень внимательно отнестись к порядку аренды земельных участков небольших павильонов и других объектов облегченного типа и не разрешать открываться магазинам вдоль проезжей части. Потому что павильоны начинают потихоньку превращаться в капитальные строения, а дети и горожане лишены тротуаров, велодорожек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380539
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекводоканал, Бишкекглавархитектура, Бишкек, Кыргызстан, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  