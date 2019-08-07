На ВДНХ восстановят павильон Кыргызстана

В завершающую стадию вступил второй этап реконструкции павильона Кыргызстана на ВДНХ в Москве. В рамках него полностью обновлена фасадная часть здания, идет подготовка к обустройству его внутренней части.

В 2009-2015 годах на базе этого объекта, восстановленного силами кыргызских бизнесменов в Москве, действовал ООО "Торговый дом "Кыргызстан". Его усилиями организовывались различные демонстрационные, культурно–массовые мероприятия для диаспоры и других посетителей ВДНХ. Все это осуществлялось на основе соглашения между правительствами КР и РФ об аренде здания, получившего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Уполномоченной компанией по реализации соглашения было назначено Министерство экономики КР. Однако в 2015 году оно в силу ряда причин отказалось продлить арендный договор с участием прежних арендаторов. Им пришлось освободить помещение, демонтировав перед этим, в соответствии с судебным решением, всю внутреннюю инфраструктуру, коммуникации. В таком виде павильон был опять передан кыргызской стороне.

В декабре 2016-го правительство КР новой уполномоченной хозяйствующей компанией определило ГП "Кыргыздипсервис" при МИД республики. Оно и взялось за реконструкцию.

- После подготовки научно-проектной документации мы полгода искали компанию для выполнения работ. Поскольку это объект культурного значения, ими должны заниматься профессионалы, имеющие необходимую лицензию. Ее выдает только департамент культурного наследия Москвы. И поэтому в организованном тендере могли участвовать лишь российские компании. Тендер выиграла компания "Аграф", с которой мы и взаимодействуем, - рассказала VB.KG представитель ГП "Кыргыздипсервис" в Москве по реставрационным работам павильона номер 4 "Кыргызстан" Назгуль Асанбекова.

Объект находится на субаренде, для реконструкции бюджетные средства не привлекались, понадобился поиск инвесторов. Таковым стала частная компания, учрежденная в РФ выходцами из Кыргызстана, которая выделила на первоначальные нужды 14 миллионов рублей. Однако затем пришлось искать другие источники. Был составлен бизнес-план, подана официальная заявка. И в конце концов само АО "ВДНХ" выделило займ в 50 миллионов рублей. Эти средства сейчас и осваиваются.

Однако их хватило только на фасадную часть и на часть внутренних работ. Впереди – дальнейшее изыскание финансовых ресурсов. Ведь общая стоимость работ, согласно проектной документации, составляет 117,6 миллиона рублей.

- Это дорогостоящий объект, его реставрация очень щепетильная работа. Но нам в соответствии с обязательствами, взятыми перед департаментом культурного наследия Москвы, удается воспроизвести сейчас то, что было задумано архитекторами в 1954 году, в год возведения здания (на тот момент это был павильон Эстонской ССР – VB.KG). Такие же обязательства выполняются и при проведении восстановительных работ на павильонах ряда других государств СНГ, - продолжает Назгуль Асанбекова.

В силу объективных причин, связанных с поиском средств, оформлением документации, получением требуемых разрешений от московских властей, пришлось несколько отступить от первоначально намечавшихся сроков. И теперь всю реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Но, по словам Асанбековой, будут приложены все усилия, чтобы реализовать проект как можно быстрее, не в ущерб, конечно, качеству. А потому продолжать работы предусматривается и в зимнее время, с его российскими морозами, но при условии соблюдения всех необходимых для этого периода строительно-технических норм.