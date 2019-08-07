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Адвокат Атамбаева о сверхполномочиях ЖК и ничтожности его постановлений

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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15 мая текущего года президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики", принятый Жогорку Кенешем 4 апреля. Поправки, как тогда объясняли депутаты, призваны восстановить справедливости в части того, что теперь можно привлечь к уголовной ответственности не только президента, но и экс-президента за деяния, совершенные им в бытность главы государства.

13 июня парламентарии создали спецкомиссию, которая 20 июня одобрила заключение о возможной причастности Алмазбека Атамбаева к шести особо тяжким преступлениям. И уже 25 июня генпрокурор Откурбек Жамшитов на заседании Жогорку Кенеша подтвердил, что по пяти из них имеются основания для привлечения экс-президента к ответственности.

На основании чего, спустя два дня законодательный орган одобрил свое же постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева".

Вскоре Атамбаева вызвали на допрос в МВД, правда пока в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Бывший президент заявил, что в милицию не пойдет. И вот уже третья по счету повестка не меняет его решения. Политологи строят прогнозы о том, как долго продлиться противостояние Атамбаева со следствием, юристы спорят о правоприменительной практике, общественность ждет разумного разрешения конфликта.

Редакция VB.KG связалась с адвокатом Алмазбека Атамбаева, с целью разобраться на каких основаниях бывший президент не признает закон, принятый 15 мая и оспаривает постановление Жогорку Кенеша о лишении его статуса экс-президента.

- Постановление парламента не является основанием для вызова Алмазбека Атамбаева на допрос. Так как статус неприкосновенности включает в себя защиту от каких-либо допросов. А этого статуса Атамбаева никто не лишал. В законе, принятом 15 мая, изложено, что экс-президент может быть лишен статуса экс-президента, но нет понятия, что именно это значит. Кто-то пытается сказать, что он автоматически лишается всех гарантий, но нет! И даже в самом законе статья 13 гласит, что "все гарантии, предусмотренные настоящей статьей, прекращаются в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении экс-президента". Но к этому приговору мы не подойдем, пока не снята неприкосновенность, - утверждает Сергей Слесарев.

Кроме того, заявляет адвокат, постановления Жогорку Кенеша о создании комиссии, выдвижении обвинений Атамбаеву и лишение его статуса экс-президента не имеют юридической силы.

- Это ничтожные акты, потому что приняты они сверхполномочий. С самого начала, внося поправки в закон о гарантиях президента, у депутатов появились новые полномочия по выдвижению обвинения экс-президенту. Все полномочия Жогорку Кенеша прописаны в Конституции, и они не могут быть самостоятельно расширены. В Конституции нет речи о том, что парламент может выдвигать обвинения экс-президенту, только президенту. Поэтому сначала нужно было изменить основной закон страны, - заявил Слесарев.

Закон, принятый 15 мая, не должен и не будет работать, утверждает адвокат. Документ нужно либо отменить, как не соответствующий Конституции, либо изменить. Но и в этом случае, говорит собеседник, нормативный акт не может быть применен непосредственно к Атамбаеву.

- Закон обратной силы не имеет. Полемика пошла о том, что в данном случае это не уместно. Якобы у Атамбаева с новым законом не возникает новых обязанностей или ответственности, или его положение не ухудшается. Я отвечу, что это смешно. До момента принятия закона у Атамбаева не было ответственности за действия в период его президентства, с мая она появилась – его положение ухудшено – да, ухудшено, - объясняет свою позицию юрист.

Резонно встает вопрос, если бывший президент не признает принятые в отношении него поправки, то почему он исполнил статью 11 нового закона о том, что "Экс-президент КР не должен занимать (…) должности в руководящих органах политической партии…"?

- Это волеизъявление Алмазбека Атамбаева. И никак не говорит, что это выполнение нормы этого закона. К слову, такое требование тоже ухудшает положение экс-президента. Не занимать политические должности или участвовать в деятельности политпартий – это противоречие Конституции. Как гражданин в прошлом президент может лишаться возможности участвовать в политике? Это еще одно основание заявлять, что закон антиконституционный, - ответил Слесарев.

В заключении адвокат напомнил, что институт неприкосновенности был создан обдуманно, имеет свою историю и направлен на определенную стабильность в государстве. И суть его заключалась в том, чтобы была возможность привлекать к ответственности президента по факту его незаконных действий, а не после того, как он уже стал экс-президентом.

Подробное интервью в материале VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/380545
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, президент, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сергей Слесарев, экс-президент, лишение неприкосновенности
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