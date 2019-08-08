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Воронежцы и талассцы укрепят сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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Укрепление дружественных связей с Воронежской областью – такова цель визита в этот российский региона делегации Таласской области. В программе визита – проработка вопросов о партнерстве, подписание документов и участие в мероприятиях, посвященных памяти Героя Советского Союза кыргызстанца Чолпонбая Тулебердиева.

- Именно на это земле совершил 6 августа 1942 года свой подвиг Чолпонбай Тулебердиев, уроженец нынешней Таласской области. Он закрыл грудью амбразуру вражеского дзота, благодаря чему был обеспечен захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Последний бой Чолпонбай принял в районе воронежского села Селявное-Второе нынешнего Лискинского района. И здесь мы также обязательно побываем с его земляками, навещающими нас, - говорит почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков.

Воронежцы чтут память мужественного кыргызстанца. На Аллее Героев города Лиски установлен бюст Героя, здесь же есть улица, названная его именем. Памятники Чолпонбаю воздвигнуты также в селах Селявное–Второе и Кировское Воронежской области, его имя носят школы в селах Селявное–Второе, Давыдовка и в Нововоронеже.

По словам Намазбекова, 6 августа в Лискинском районе ежегодно отмечается как Международный день интернациональной дружбы, что узаконено постановлением Лискинского Совета народных депутатов. В течение уже многих лет в этот день у мемориала героя проводятся памятные мероприятия. В них участвуют местные жители, в числе которых и представители кыргызской диаспоры, приезжие из других российских регионов, из Кыргызстана. Но на сей раз, в связи с прибытием делегации талассцев – земляков Тулебердиева событие перенесено на 10 августа.

- Ждем в гости губернатора Таласской области, главу Кара-Бууринского района и главу айыл окмоту Чолпонбай, это родное село Тулебердива. В память о нем 10 августа пройдут спортивные состязания, состоится концерт. Запланированы и переговоры между представителями обеих сторон. Лискинский и Кара-Бууринский районы являются побратимами. Но теперь их отношения выходят на новый уровень. И оба района, как ожидается, подпишут меморандум о сотрудничестве в экономической и культурной областях, - поделился планами Намазбеков.


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URL: https://www.vb.kg/380560
Теги:
ВОВ, посольство, Россия, Талас, Кыргызстан
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