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Завершилось служебное расследование относительно главы Минсельхоза

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- Бакыт Стамов
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Комиссия для проведения служебного расследования по информации, касающейся министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева и сотрудницы ведомства, завершила свое расследование. Выводы комиссии распространила пресс-служба ведомства:

"В министерство 17 июня 2019 года от Секретариата организационного комитета поступило приглашение принять участие в Международной выставке "Морского шелкового пути 21-века". Данное приглашение было направлено на исполнение в Отдел внешних связей и инвестиций и в отделы пищевой перерабатывающей промышленности и продовольственной безопасности для внесения предложений по вопросу участия в выставке.

25 июня 2019 года за подписью заместителя министра Ж. Керималиева в Секретариат организационного комитета Международной выставки "Морского шелкового пути 21-века" было направлено письмо о том, что от ведомства в работе выставки примут участие заведующая отделом продовольственной безопасности А. Беккулиева и директор ОсОО "Айкын-Сейил" Турсун Айкын. Однако данное письмо было направлено напрямую в Секретариат организационного комитета, а не через МИД КР, как установлено Законом КР "О взаимодействии государственных органов в внешней политики КР".

Справка о том, что Беккулиева Анаркуль Токтонбековна действительно работает в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР на должности заведующей отделом продовольственной безопасности в действительности была выдана сектором кадров без фирменного бланка (копия из журналов регистрации справок прилагается). Однако, справка со словами "(в ранге заместителя министра)" и подписанная заместителем министра А .Исаевым, через министерство не проходила.

Относительно Беккулиевой А.Т. сообщаем, что на основании заявления А.Т.Беккулиевой приказом министерства с 15 июля 2019 года находиться в трудовом отпуске и в настоящее время с ней нет связи", - говорится в сообщении министерства.

Высказались в комиссии и относительно инициативной группы "Ариет", которая и распространила в СМИ информацию относительно главы Минсельхоза и сотрудницы ведомства.

"Относительно Инициативной группы "Ариет", которая является автором и выдвигает обвинения против министра, сообщаем следующие. Согласно доступным данным (интернет), на всех новостных сайтах, где дается информация про Инициативную группу "Ариет" лидером выступает Бейшенбек уулу Атай. 19 марта 2019 года, а затем и 24 апреля 2019 года ГП ИМЦ "Айылмаалымат" и Бейшенбек уулу Атай заключают договор на оказании услуг за №1 и 2, согласно которому Бейшенбек уулу Атай берет на себя обязательство создать сайт МСХППиМ КР, а ГП ИМЦ "Айылмаалымат" выплачивает стоимость работ на общую сумму 200 000 сомов. Согласно договору на оказании услуг за №2, срок сдачи работ истекает 2 мая 2019 года. Однако по истечении данного срока новый сайт так и не был передан.

Кроме того, Бейшенбек уулу Атай в пресс-службе министерства взял фотоаппарат стоимостью 146 800 сом и не вернул. Сотрудниками министерства предпринимались неоднократные попытки выйти с ним на контакт. Однако телефон Бейшенбек уулу Атая отключен, по указанному адресу проживания сотрудники министерства выезжали, но не смогли его найти. В связи с чем, ГП ИМЦ "Айылмаалымат" в лице директора, 1 августа 2019 года обратилось с исковым заявлением в Ленинский районный суд г. Бишкек (копия пирлагается) о взыскании с ответчика Бейшенбек уулу Атая 346 800 сомов (за сайт и фотоаппарат) и расходов по оплате гос.пошлины в сумме 20 404 сомов.

Как указано выше ни один эпизод не может являться основанием для выдвижения обвинений в сторону министра.

В этой связи министерство считает, что приведенные доводы в материалах Инициативной группы "Ариет" являются попыткой Бейшенбек уулу Атая избежать ответственности и сформировать негативное мнение общества по отношению к министерству, а в частности к министру"


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URL: https://www.vb.kg/380562
Теги:
Китай, скандал, расследование, Минсельхоз
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