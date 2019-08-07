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В больницы с Кой-Таша доставлены 10 пострадавших

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- Бакыт Стамов
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В Чуйской областной больнице находятся 3 пострадавших, двое с ранением грудной клетки от резиновой пули, один с сотрясением головного мозга. Состояние средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, в Национальном госпитале 1 пострадавший с ранением кистей рук от резиновых пуль плюс контузия глаза.

"В БНИЦТиО поступили 6 пострадавших с различными травмами. Один пострадавший взят на экстренную операцию. Состояние остальных пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в Кой-Таше сейчас проходит спецоперация по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева


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URL: https://www.vb.kg/380572
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