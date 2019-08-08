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Бабанов: Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти

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- Оксана Гут
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Остановите кровопролитие! Лидер партии "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов призвал действующего президента Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева остановить противостояние между людьми и органами правопорядка. Беглый политик опубликовал обращение на своей странице в Facebook, где заявил, что ни одна должность не стоит капли крови.

- Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые Сооронбай Шарипович, Алмазбек Шаршенович. В нашем Кыргызстане опять происходит трагическое событие. Вся ответственность за происходящее все равно лежит на власти, к сожалению, есть жертвы. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить продолжения конфликта - он вышел за рамки личностного и перерастает в гражданское противостояние. Это надо пресечь! Наш народ никогда не простит Акаева за кровопролитие в 2002 году в Аксы и Бакиева за провопролитие в 2010 году в Таласе и Бишкеке! Надо остановить трагические события, страдают простые люди! Люди в Кой Таше и сотрудники спецназа – это наши же граждане, наши сыновья, дочери, сестры и братья! Нельзя толкать их вперед на смерть и рушить их судьбы! Это противостояние, может привести к еще худшим последствиям! Нельзя жертвовать нашим народом ради собственных интересов! Ни одна должность не стоит капли крови. Я не смог приехать на Родину к моему народу в апреле, только когда мы до конца осознали, что провокации будут и будут жертвы среди моих сограждан. А сейчас читаю новости, и душа разрывается ... Как такое могли допустить?! Призываю вас обоих, остановите и остановитесь!!! Ради спокойствия и сохранности нашей страны, наших братьев и сестер! Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации. Нужно прекратить спецоперацию! Надеюсь на благоразумие властей! Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Пусть Всевышний дарует нашему народу мир, а сыновьям народа – терпение, - написал Бабанов (стилистика и орфография автора сохранены).

В соцсетях также высказался депутат Жогорку Кенеша, инициатор поправок о снятии статуса экс-президента Исхак Масалиев.

- Необходимо созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша. Погибли сотрудники милиции, получили ранения мирные граждане. Кто убил?!? И после этого стоит ли оправдывать кого-то? Нет, нет и нет! Научился подставлять беззащитных людей... мерзавец! – высказался нардеп.

В части созыва внеочередного заседания Жогорку Кенеша его поддержал коллега из фракции СДПК Дастан Бекешев. Он также выразил мнение по поводу спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева.

- Погиб Усен Ниязбеков - заместитель командира спецподразделения "Альфа". За такую "спецоперацию" председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев должен уйти в отставку, - считает парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/380583
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Исхак Масалиев, Омурбек Бабанов, ГКНБ, правительство, уголовная ответственность, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Орозбек Опумбаев, экс-президент, лишение неприкосновенности
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