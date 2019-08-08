Токтайым Уметалиева готова остаться "в качестве залога" вместо спецназовцев

По ситуации в Кой-Таше необходимо срочно начать переговоры. Об этом VB.KG заявила известная правозащитница Токтайым Уметалиева и предложила себя в качестве опытного переговорщика. Она сообщила, что сейчас направляется в Кой-Таш в резиденцию Алмазбека Атамбаева и готова остаться там взамен на освобождение взятых в заложники сотрудников спецназа.

- Мы на грани гражданской войны, нельзя ее допустить. Уже много крови пролито. Поэтому я обращаюсь ко всем сторонам, чтобы дали мне право участвовать в качестве переговорщика между двумя группами. Мне не нужны ни медали, ни ордена, мне важно чтобы в стране сохранился мир. Переговоры должны вестись только нейтральными людьми, я не сторонник ни Атамбаева, ни Жээнбекова. Ни тот, ни другой мне власти не давал. Я могу разговаривать с населением. Чтобы ребят отпустили, если нужно пусть берет меня в залог, я останусь в качестве залога, - предложила Уметалиева.

Правозащитница также раскритиковала руководство Совета безопасности и Госкомитета национальной безопасности, выразив мнение, что оно должно уйти в отставку. При этом юридическая ответственность, считает Токтайым Уметалиева, лежит полностью на премьер-министре, который должен был принять максимальные меры предосторожности и "не исполнять приказ пока не вернулся с отпуска президент и депутаты Жогорку кенеша".

Напомним, вечером 7 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше началась операция по его задержанию. В результате она оказалась провальной. В заложники сторонниками бывшего президента взяты несколько сотрудников спецподразделения "Альфа".