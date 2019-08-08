Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Токтайым Уметалиева готова остаться "в качестве залога" вместо спецназовцев

670  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По ситуации в Кой-Таше необходимо срочно начать переговоры. Об этом VB.KG заявила известная правозащитница Токтайым Уметалиева и предложила себя в качестве опытного переговорщика. Она сообщила, что сейчас направляется в Кой-Таш в резиденцию Алмазбека Атамбаева и готова остаться там взамен на освобождение взятых в заложники сотрудников спецназа.

- Мы на грани гражданской войны, нельзя ее допустить. Уже много крови пролито. Поэтому я обращаюсь ко всем сторонам, чтобы дали мне право участвовать в качестве переговорщика между двумя группами. Мне не нужны ни медали, ни ордена, мне важно чтобы в стране сохранился мир. Переговоры должны вестись только нейтральными людьми, я не сторонник ни Атамбаева, ни Жээнбекова. Ни тот, ни другой мне власти не давал. Я могу разговаривать с населением. Чтобы ребят отпустили, если нужно пусть берет меня в залог, я останусь в качестве залога, - предложила Уметалиева.

Правозащитница также раскритиковала руководство Совета безопасности и Госкомитета национальной безопасности, выразив мнение, что оно должно уйти в отставку. При этом юридическая ответственность, считает Токтайым Уметалиева, лежит полностью на премьер-министре, который должен был принять максимальные меры предосторожности и "не исполнять приказ пока не вернулся с отпуска президент и депутаты Жогорку кенеша".

Напомним, вечером 7 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше началась операция по его задержанию. В результате она оказалась провальной. В заложники сторонниками бывшего президента взяты несколько сотрудников спецподразделения "Альфа".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380590
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, конфликт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  