Врачи оказали помощь спецназовцам, находящимся в заложниках в Кой-Таше

Сегодня, 8 августа, в Кой-Таше дежурят бригады врачей Центра общеврачебной практики Арашан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, за медицинской помощью из числа местных жителей обратились 21 человек с различными ранами. От госпитализации они отказались.

Также врачами оказана помощь шести сотрудникам силовых структур, которые удерживаются на данный момент в резиденции бывшего президента. Их состояние оценивается как средней тяжести. У бойцов различные травмы - двоим предварительно выставлен диагноз пулевое ранение икроножной мышцы и бедра, остальные четверо с ушибами, рваными и резаными ранами различных частей тела.

Меж тем, как сообщает пресс-служба правительства, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев навестили в больнице граждан, пострадавших во время спецоперации в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области.

Омурбекова поручила оказать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь и обеспечить необходимыми медикаментами.