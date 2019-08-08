В Кыргызстане найдено кладбище самолетов эпохи СССР

В Оше существует кладбище самолетов советской эпохи. Его преимущественно составляют старые Ан-2 или как их еще называли – "кукурузники", Як-39 и различные Илы. Об этом VB.KG рассказал эксперт по логистике Бакыт Молдожанов. Именно он накануне посетил и сфотографировал забытые раритеты.

- Размещены они на стоянке действующего аэропорта около старой взлетной полосы. Всего там находится около 15 авиа средств. Раньше они находились на вооружении Советской армии. Сейчас в эксплуатации более современная и экономичная техника. Поэтому, единственное, что остается "кукурузникам" - быть донорами запчастей. Многие год назад еще были целые, а сейчас представляют гору металлолома, - поделился Молдожанов.

По некоторым данным, авиа кладбище вовсе не бесхозное, более того, оно не принадлежит Кыргызстану. Их пригнал сюда на хранение некий российско-украинский олигарх. Возможно, из-за того, что аренда подобной территории в КР стоит дешевле других государств.