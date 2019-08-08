Омбудсмен готов предоставить площадку для дачи показаний Атамбаевым

Пресс-служба института Омбудсмена Кыргызстана распространила заявление главного правозащитника страны Токона Мамытова о сложившейся ситуации в Кой-Таше.

- Кыргызская Республика провозглашена правовым государством. Правовое государство-это государство, где неукоснительно соблюдается равенство всех граждан перед законом, независимо от их социальных, политических, идеологических, религиозных и иных убеждений и положения. Чтобы не на словах, а на деле быть правовым государством - мы должны уважать законы и быть законопослушными.

Хроника вчерашних событий в селе Кой-Таш показывает, что в мирное время пострадали люди, к большому сожалению один военнослужащий погиб.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этой конфликтной ситуации.

Я, как Омбудсмен страны призываю не выходить из правового поля. Обращаюсь к бывшему президенту КР А.Ш. Атамбаеву, если вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, Институт Омбудсмена готов предоставить свою площадку и выступить гарантом безопасности, где вы сможете дать свои показания.

Уважаемый Алмазбек Шаршенович, ранее вы были Главнокомандующим Вооруженных сил Кыргызской Республики. Удержание сотрудников ГКНБ КР, которые исполняли приказы своего руководства, также недопустимо.

Я призываю всех строго соблюдать законы государства. В мирное время не должны страдать и погибать люди. Кыргызстан стоит перед лицом серьезной опасности.

Нельзя допустить разделения республики и народа, а также дальнейшей эскалации ситуации.

Стабильность и мир в едином Кыргызстане – это главное для всех нас кыргызстанцев!

Через два дня священный день для всех мусульман - Курман айт, который провозглашает милосердие, доброту и любовь к людям. Это праздник сближения семей, наций и общества в целом, что особенно важно для всех нас сегодня, - говорится в сообщении.