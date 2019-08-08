Политолог: Атамбаев идет на отчаянный шаг, взят курс на эскалацию конфликта

Алмазбек Атамбаев и его сторонники со вчерашнего вечера держат оборону резиденции в Кой-Таше. По последним данным, там собралось порядка тысячи человек. Как заявил бывший президент, в 16.30 они намерены пойти к зданию Медиа форума, что находится на пересечении улиц 7 апреля и Горького. А дальше "по ситуации", если надо будет пойдем к Белому дому, сказал он.

Политолог Марат Казакпаев считает, что сторонники Атамбаева действительно готовы на выдвижение самых радикальных требований об отставке президента, вплоть до захвата Белого дома.

- Мне кажется, Атамбаев потерял рассудок. Говорит о правовом поле, а на самом деле уже давно находится вне рамок закона. Ведет себя как полевой командир экстремистов. Он вполне намерен захватить Белый дом, поставить своего человека президентом, а сам править. Пока он на свободе, то будет действовать до конца. Заседание Совета безопасности проходило три часа, что они там решили? Почему тянут время? Этим и пользуется Атамбаев, он действует на опережение, знает свою цель. Власти показывают свою слабость, потерю управления. Им стоит принять жесткое, принципиальное решение и идти на нейтрализацию бывшего президента, - поделился мнением с VB.KG аналитик.

То, что Алмазбек Атамбаев "пойдет до конца", говорит и эксперт государственного управления Шерадил Бактыгулов. Ведь по сути бывший президент является организатором преступления и понимает, что за это должен понести ответственность, чего, естественно, он не хочет, говорит Бактыгулов.

- Судьба политиков Алмазбека Атамбаева, Фарида Ниязова туманна. Их уже можно считать бывшими политиками. Так как своими словами, поступками они создали условия для совершения убийства и покушения на убийство в отношении более 30 сотрудников спецназа. В них стреляли из огнестрельного оружия. А есть ли право у сторонников Атамбаева на ношение такого оружия? Если нет, то это откровенный криминал. И получается, что бывший президент пользуется услугами криминалитета, которые в принципе своих же сторонников могут подставить под ружье. Поэтому Атамбаев идет на отчаянный шаг, взят курс на эскалацию конфликта, - отметил эксперт.

При этом Бактыгулов сомневается, что бывший президент сможет повторить события девятилетней давности. Ведь тогда его поддерживали многие политики, имеющие весомый авторитет у электората. Сейчас он остался один.

- Сценарии с 2005, 2010 годами схожи, но развитие ситуации кардинально отличается. Шансы на осуществление захвата власти не велики. Тем более удержать ее Атамбаев не сможет. Тогда на его стороне были Жээнбековы, Отунбаева, Текебаев и другие. Сейчас он остался один, кого посадил, кого оскорбил. Поддержкой стран-союзников он тоже не пользуется. Единственно опасно, что ситуацией могут воспользоваться так называемые третьи силы. К примеру, религиозные радикалы, которые давно говорят, что светская власть не может управлять Кыргызстаном. И Атамбаев сейчас получается играет на их стороне, - предположил Шерадил Бактыгулов.

В заключении оба эксперта подчеркнули, что развязка конфликта полностью зависит от решительности действующей власти.