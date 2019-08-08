В правительстве образована Координационная комиссия по зеленой экономике

Образована Координационная комиссия по зеленой экономике. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Такое решение принято в целях осуществления руководства и координации деятельности государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных сторон по реализации политики в сфере зеленой экономики и созданию основ по внедрению подходов зеленой экономики в приоритетных секторах страны.

Председателем Координационной комиссии по зеленой экономике будет вице-премьер министр, курирующий финансово-экономический блок и инвестиции, заместителем председателя – министр экономики.

В состав комиссии будут включены представители государственных органов, бизнеса, гражданского общества и международных организаций. Непосредственно заседания Координационной комиссии по зеленой экономике будут проходить не реже 1 раза в год.

Задачами Координационной комиссии по зеленой экономики будут:

– контроль над ходом практического осуществления политики в сфере зеленой экономики в масштабах страны;

- оценка результатов реализации политики в сфере зеленой экономики;

- утверждение "дорожных карт".

На рассмотрение Координационной комиссии будут выноситься ключевые вопросы зеленой экономики, по которым необходимо единство подходов и действий на всех уровнях системы государственного управления.

Организационное и иное обеспечение деятельности Координационной комиссии возложено на Министерство экономики КР.