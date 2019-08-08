Ясновидящая: Жээнбекову главное досидеть до конца августа

В свете недавнего столкновения в Кой-Таше и последовавших затем событий невольно вспоминаются слова ясновидящей Светы Тойгонбаевой, предсказания которой удивительным образом сбываются.

Редакция VB.KG напоминает самые ее яркие предсказания. Так именно она за три дня до планированного и распиаренного приезда лидера партии "Республика" Омурбека Бабанова в Кыргызстан предсказала, что он не приедет к назначенной дате.

И как не иронизировали по этому поводу некоторые кыргызстанцы, права все-таки оказалась именно гадалка.

Также она предсказала уход президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и последовавшие затем волнения в соседней республике.

Но самими удивительными оказались ее слова на счет августа и Сооронбая Жээнбекова, которые она озвучила еще в начале этого года.

- Президенту самое главное досидеть до конца августа, так как только в этом случае он уже до конца своего срока останется на должности главы государства. Сейчас активизировались его недоброжелатели, которые хотят сместить его вплоть до крайних мер. Поэтому ему надо быть крайне осторожным, усилить охрану и задействовать специальные органы. В этом плане ему следует присмотреться к своему окружению, так как некоторые из них говорят ему откровенную неправду. Вообще в его окружении нет единства и понимания. Все они слушают президента, но потом за его спиной делают все по-своему. Если у самого Жээнбекова помыслы чисты, то у них они корыстны. Поэтому не исключено, что именно его окружение и дискредитирует главу государства, - сказала она тогда.

Прошлась она и по некоторым политикам. Так в отношении Асылбека Жээнбекова, сказала она, в ближайшее время усилится черный пиар. Появятся слухи, что он тесно работает с "черными" и так далее.

Депутату же Рыскелди Момбекову предсказательница посоветовала вообще не употреблять алкоголь.