Омурбек Бабанов на этот раз точно решил вернуться в Кыргызстан

Лидер партии "Республика" Омурбек Токтогулович Бабанов принял решение прилететь в Бишкек. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе партии, которая до этого распространила заявление политобъединения.

"В Кыргызстане обостряется ситуация ввиду ожесточенного противостояния между властью и соратниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. К большому сожалению, имеются жертвы. Эти события грозят выйти из-под контроля и могут обернуться серьёзными последствиями для нашей страны.

Политическая партия "Республика" призывает президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева решить вопрос мирным и законным путем – путем диалога и переговоров. Нашему Кыргызстану не нужны новые жертвы, нам нужны мир и законность!

В этой связи, лидер партии "Республика" Омурбек Токтогулович Бабанов принял решение прилететь в Бишкек. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем остановить накалившуюся ситуацию и направить действия в поле права и законности", - говорится в заявлении партии "Республика".

Напомним, весной этого года Омурбек Бабанов планировал вернуться в Бишкек, но за несколько часов до вылета передумал, опасаясь народных волнений.