В конном марафоне "АрМИ-2019" военные КР и РФ поделили бронзу

В Монголии 8 августа завершился первый международный конкурс "Конный марафон". Он организовывался в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2019", участие в марафоне, по информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, принимали конные подразделения из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России.

Марафон проходил в период с 3 по 8 августа на полигоне Таван Толгой Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии. И предусматривал два этапа. Первый включал в себя прохождение 130-километрового марша по пересечённой местности, полного сложностей и неожиданностей. Приходилось, например, арканить лошадей, перевозить на них боеприпасы, преодолевать препятствия, осуществлять поиск воды, дров и пищи, строить укрытие, подготавливаться к ночевке и отдыху, эвакуировать условно раненных. Победитель определялся решением судейской комиссии по наименьшему времени прохождения маршрута.

Соревнования проводились в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран-организаторов конкурсов.

Согласно жеребьевке, в своей подгруппе участвовали всадники из Казахстана и Кыргызстана. Они, как отмечали судьи, преодолевая первую половину пути маршрута конного марафона, постарались перекрыть все имеющиеся нормативы выполняя задания, предложенные монгольской стороной. И использовали для этого весь резерв лошадей, трижды меняя их на дистанции.

В рамках второго этапа – "Смешанная эстафета на короткую дистанцию" - участникам первые 3100 метров понадобилось пройти пешком, а следующие 4100 метров - проехать верхом на лошадях, выполняя в обоих случаях различные задания. В честности, метать гранаты, преодолевать полосу препятствий в составе подразделения, проводить стрельбы.

По результатам двух этапов конкурса победителем "Конного марафона"стала Монголия, на втором месте Казахстан, третье место разделили военнослужащие Кыргызстана и России.

Торжественная церемония закрытия марафона состоялась на полигоне Таван Толгой. Все команды вышли на лошадях со своими государственными флагами и в форме вооруженных сил своих государств. Была показана специальная программа выступлений кавалерийского подразделения и оркестра Вооруженных сил Монголии, а также состоялся концерт с участием оркестров и ансамблей стран-участниц.