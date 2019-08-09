Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В конном марафоне "АрМИ-2019" военные КР и РФ поделили бронзу

148  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Монголии 8 августа завершился первый международный конкурс "Конный марафон". Он организовывался в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2019", участие в марафоне, по информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, принимали конные подразделения из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России.

Марафон проходил в период с 3 по 8 августа на полигоне Таван Толгой Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии. И предусматривал два этапа. Первый включал в себя прохождение 130-километрового марша по пересечённой местности, полного сложностей и неожиданностей. Приходилось, например, арканить лошадей, перевозить на них боеприпасы, преодолевать препятствия, осуществлять поиск воды, дров и пищи, строить укрытие, подготавливаться к ночевке и отдыху, эвакуировать условно раненных. Победитель определялся решением судейской комиссии по наименьшему времени прохождения маршрута.

Соревнования проводились в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран-организаторов конкурсов.

Согласно жеребьевке, в своей подгруппе участвовали всадники из Казахстана и Кыргызстана. Они, как отмечали судьи, преодолевая первую половину пути маршрута конного марафона, постарались перекрыть все имеющиеся нормативы выполняя задания, предложенные монгольской стороной. И использовали для этого весь резерв лошадей, трижды меняя их на дистанции.

В рамках второго этапа – "Смешанная эстафета на короткую дистанцию" - участникам первые 3100 метров понадобилось пройти пешком, а следующие 4100 метров - проехать верхом на лошадях, выполняя в обоих случаях различные задания. В честности, метать гранаты, преодолевать полосу препятствий в составе подразделения, проводить стрельбы.

По результатам двух этапов конкурса победителем "Конного марафона"стала Монголия, на втором месте Казахстан, третье место разделили военнослужащие Кыргызстана и России.

Торжественная церемония закрытия марафона состоялась на полигоне Таван Толгой. Все команды вышли на лошадях со своими государственными флагами и в форме вооруженных сил своих государств. Была показана специальная программа выступлений кавалерийского подразделения и оркестра Вооруженных сил Монголии, а также состоялся концерт с участием оркестров и ансамблей стран-участниц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380622
Теги:
конкурс, Монголия, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  