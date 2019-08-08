Захваченное оружие в Кой-Таше вернули силовикам

Оружие захваченное сторонниками Алмазбека Атамбаева у сотрудников ГКНБ в Кой-Таше, вернули силовикам. Фотографии оружия опубликованы в социальной сети facebook на странице бывшего президента.

Напомним, накануне 7 августа сотрудники ГКНБ провели безуспешную операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. В доме экс-президента силовиков атаковали его сторонники, открыв огонь из огнестрельного оружия. В результате этого, ранения получили 25 сотрудников ГКНБ, шесть бойцов оказались захваченными в заложники, более 50 единиц помпового и огнестрельного оружия, а также боеприпасы забрали люди, охраняющие дом бывшего президента.

Сегодня силовики провели вторую спецоперацию, в ходе которой Алмазбек Атамбаев сдался. Его допрашивают в ГКНБ.