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Захваченное оружие в Кой-Таше вернули силовикам

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- Екатерина Улитина
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Оружие захваченное сторонниками Алмазбека Атамбаева у сотрудников ГКНБ в Кой-Таше, вернули силовикам. Фотографии оружия опубликованы в социальной сети facebook на странице бывшего президента.

Напомним, накануне 7 августа сотрудники ГКНБ провели безуспешную операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. В доме экс-президента силовиков атаковали его сторонники, открыв огонь из огнестрельного оружия. В результате этого, ранения получили 25 сотрудников ГКНБ, шесть бойцов оказались захваченными в заложники, более 50 единиц помпового и огнестрельного оружия, а также боеприпасы забрали люди, охраняющие дом бывшего президента.

Сегодня силовики провели вторую спецоперацию, в ходе которой Алмазбек Атамбаев сдался. Его допрашивают в ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/380625
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, оружие, Кыргызстан, экс-президент
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