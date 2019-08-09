Сотрудники милиции всю ночь разгоняли сторонников Атамбаева

Сотрудники милиции всю ночь разгоняли агрессивно настроенных сторонников Алмазбека Атамбаева, которые в ночное время нарушали общественный правопорядок, перекрывали дороги, хулиганили, крушили все на своем пути и пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуации в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Отмечается, что в связи с этим сотрудниками милиции для разгона толпы были применены спецсредства.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице.

Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции, заключили в ведомстве.

Меж тем общественность выражает благодарность силовикам за достойную работу, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. "Спасибо!", "Молодцы", "Хорошо сработали" - пишут пользователи соцсетей под фотографией, где запечатлены сотрудники спецназа, решившие вздремнуть после тяжелого дня прямо на брусчатке у фонтанов на центральной площади. Фото опубликовал руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев.