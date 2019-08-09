В СДПК ожидают арестов приближенных Атамбаева

Приближенных соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева допрашивают следователи правоохранительных органов. На допрос вызвали депутатов ЖК Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову. Члена политсовета СДПК Кундуз Джолдубаеву допросили еще вчера ночью. Сегодня она вновь отправилась на допрос. В расследовании она имеет статус свидетеля. Однако, в СДПК готовятся к ее возможному аресту и к аресту других лиц.

Сегодня прошло заседание политсовета, на котором мы перераспределили обязанности. Точнее сказать, ввели дополнительных игроков на случай, если наших людей задержат, - прокомментировал ситуацию VB.KG Адиль Турдукулов.

Он будет исполнять обязанности Кундуз Джолдубаевой, работу по связям со СМИ возьмет на себя директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников. Руководить народным штабом будет сын Алмазбка Атамбаева Сейит Атамбаев.

Накануне, 8 августа его тоже допросили. Отрывок допроса попал в сеть. По просьбе человека за кадром, судя по всему следователя, Сейит Атамбаев называет свое имя и год рождения. После допроса отпустили.

Кроме того, Фарид Ниязов ждет санкции суда о мере пресечения. Сейчас он задержан на 48 часов.

Напомним, накануне, 8 августа, сотрудники МВД задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Суд арестовал его до 26 августа. Доставить на допрос экс-президента удалось лишь с третьего раза. Первые две попытки штурма его дома, предпринятые 7 августа, провалились. В результате этих операций 25 бойцов спецотряда "Альфа" получили ранения, в том числе огнестрельные, замкомандира взвода был убит. Среди защитников Атамбаева также были пострадавшие, их состояние удовлетворительное.

На следующий день, 8 августа, в ходе очередной спецоперации замглавы МВД уговорил Алмазбека Атамбаева сдаться.