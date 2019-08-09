Вечер памяти Василия Шукшина прошел в Канте

Встреча, посвященная 90-летию знаменитого актера, кинорежиссера и писателя, состоялась в Русском центре Чуйской областной библиотеки. Организаторами выступили российская авиационная база ОДКБ "Кант" и областная библиотека. Участвовали старшеклассники и студенты из Канта и ближайших сел Люксембург, Киргшелк, а также работники хранилища знаний, как еще называют библиотеки.

В роли ведущего выступил временно исполняющий обязанности заместителя командира авиабазы по военно-политической работе капитан Александр Якунин. Открывая встречу, он отметил, что Василий Макарович Шукшин родился на Алтае – родине предков кыргызов, а тема патриотизма в его творчестве занимает особое место.

Кульминацией памятного вечера стала викторина о жизни и творчестве художника, которая проходила в игровой форме. Для этого все участники разделились на три команды. В непринужденной обстановке, за чашкой чая они отвечали на вопросы ведущего.

По итогам трех туров были определены победители. Организаторы наградили почетными грамотами победителей и участников.

Директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева рассказала о том, какие произведения Василия Шукшина имеются в их учреждении, показала книги и предложила посетить библиотеку, чтобы лучше познакомиться с творчеством Василия Шукшина.

Участникам вечера памяти показали документальный фильм о жизни и творчестве знаменитого актера, кинорежиссера и писателя.