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Последствия беспорядков в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб

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- Екатерина Улитина
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Мэрия Бишкека устраняет последствия ночных беспорядков, учиненных сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого накануне арестовали силовики.

По данным муниципалитета, по городу повреждено 84 металлических ограждения, сожжены 3 мусорных контейнера на улице Токтогула между улицами Раззакова и Панфилова, а на перекрестке улиц Абдрахманова и Боконбаева разбиты камеры "Безопасного города". На площади "Ала-Тоо" сломаны декоративные деревянные обшивки бетонных тумб с зелеными туями, растоптаны цветы, разбиты стекла на 6 фотостендах, испорчена брусчатка на тротуарах.

Вдоль проезжей части улицы Шабдан Баатыра (мкр. Кок-Жар) испорчено 25 погонных метров металлического ограждения.

"Сотрудники МП "Тазалык" до сих пор продолжают вывозить мусор, оставленный около Дворца спорта им. К.Кожомкула. На данный момент объем составил порядка 4 куб.м. мусора. В порядок приводят сожжённые урны, испорченные мусорные контейнеры и деревянные вазоны", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Накануне мэр города Азиз Суракматов отправил пассажирские автобусы на помощь правоохранительным органам, обеспечивающим порядок в столице. На 29 из них разбиты стекла.

В остальных районах столицы повреждений муниципального имущества не обнаружено, сохраняется стабильная обстановка. Ведется подсчет общей суммы ущерба муниципального имущества.


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URL: https://www.vb.kg/380651
Теги:
беспорядки, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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