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Сторонники Омурбека Бабанова пообещали добиться его оправдания (видео)

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- Оксана Гут
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Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов уже в Кыргызстане. При выходе из аэропорта "Манас" он встретился со своими сторонниками.

В самом здании аэропорта его встретили бывшие коллеги по фракции и родственники. Многочисленных сторонников и прессу не пускали внутрь.

Позже из аэропорта выехали две машины, на одной из которых был сам Бабанов. Он вышел из машины, и его сторонники стали скандировать его имя.

Политик призвал их к спокойствию и стабильности. Они в свою очередь пообещали ему добиться его оправдания по уголовным делам.

Потом Омурбек Бабанов попрощался с ними и уехал в сопровождении охраны.

Напомним, Омурбек Бабанов отсутствовал в стране почти два года. После президентских выборов он заявил о прекращении политической карьеры и 23 октября 2017 года вылетел из Бишкека в Москву, где и находился все это время.

В отношении него было возбуждено два уголовных дела по статье 299 ч.2 "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" УК КР и статье 297 ч.1 "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" УК КР. Последнее приостановлено.

В апреле текущего года Бабанов заявил о том, что возвращается на родину и готов сотрудничать со следствием.

Сторонники планировали встретить его масштабными мирными митингами. Однако уже в аэропорту он передумал лететь в Бишкек, объяснив это тем, что "третьи силы" планируют провокации.


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URL: https://www.vb.kg/380656
Теги:
Омурбек Бабанов, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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